Spalletti rivela: "Abbiamo studiato la partita del Verona contro la Fiorentina, hanno meritato pareggio"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno del suo Napoli contro il Verona, ultimo avversario viola

Alla vigilia della partita del Napoli contro il Verona, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato dell'ultima gara del Verona, pareggiata contro la Fiorentina, le sue parole registrate da TMW:

"Il Verona a Firenze ha meritato ampiamente il pareggio, l'abbiamo presa in esame. Dovremo esibire la nostra qualità, ma in alcuni momenti anche meno belli e più sporchi, brutti, tirando fuori il vantaggio dalla loro pressione. Dovremo avere questo. Sono diverse situazioni da usare al meglio perché loro creano pressione costante, ma lasciano qualche spazio. Ti aspettano al varco, danno battaglia in ogni zona".

ITALIANO PARLA DEL NUOVO STADIO FRANCHI

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