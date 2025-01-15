Il Corriere dello Sport scrive: "Contatti tra la Fiorentina e Tudor, nello sfogo di Pradè anche Palladino"

La Fiorentina non è contenta della situazione attuale, i risultati non stanno più arrivando e il clima fuori dal campo non è ottimale

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, le parole di Daniele Pradè dopo la sconfitta di Monza sono state un chiaro segnale per qualche calciatore ma viene da pensare che nel mirino ci sia stato anche il tecnico Raffaele Palladino (il ds ha parlato di mancanza di umiltà). Ci sarebbero già stati contatti tra la Fiorentina e Igor Tudor, che il direttore sportivo viola conosce bene per averlo avuto all'Udinese nel 2018. La società viola si starebbe cautelando per non farsi trovare impreparata nel caso la situazione con l'attuale tecnico dovesse precipitare. I rapporti, come dimostrano le parole di Pradè e la risposta di Palladino a Udine, sono tesi.

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