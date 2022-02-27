Tudor non si pone limiti: “Adesso dobbiamo andare a vincere a Firenze contro la Fiorentina”

Momento d’oro in casa Verona che raggiunge 40 punti in campionato e quindi la matematica salvezza, il prossimo avversario sarà la Fiorentina, ne ha parlato Tudor

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato dopo la partita vinta dal suo Verona contro il Venezia, la prossima sfida, domenica prossima alle ore 15, sarà proprio sul campo della Fiorentina contro la squadra di Italiano, l’allenatore del Verona ha parlato anche di questo:

"Mi auguro di vincere più partite possibili. A Firenze bisogna provare a vincere, così come con il Napoli. Dobbiamo basarci sulle prestazioni, anche perché le ultime partite sono sempre molto difficili, tutti lottano per qualcosa. Sembra che siamo in una via di mezzo, ma non è così: voglio vincere anche quando gioco a carte con mia figlia".

Su Simeone cosa dice invece?

"Mi è piaciuto l'abbraccio dei compagni e dei tifosi".

Adesso la paura è quella di sedersi.

"Io ci sono, ma penso anche i giocatori. Credo che non ci saranno problemi, lavoreremo allo stesso modo. Poi vedremo cosa raccoglieremo. Ci saranno belle partite, con squadre in lotta per lo Scudetto: questo è uno stimolo in più. Affrontare queste squadre in un momento così è positivo, perché vuoi sicuramente vincere. Non abbiamo sbagliato nessuna partita con le big". Lo riporta TMW

BUCCHIONI PARLA DI VLAHOVIC, NON GIOCA A FIRENZE?

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