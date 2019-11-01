Udinese, ufficiale: esonerato Tudor. Da Gattuso a Guidolin, caccia al sostituto

L'avventura di Igor Tudor sulla panchina dell'Udinese è ufficialmente al capolinea. Dopo una lunga giornata di riflessioni il club friulano ha deciso di cambiare. ​Domenica a Marassi contro il Genoa c...

L'avventura di Igor Tudor sulla panchina dell'Udinese è ufficialmente al capolinea. Dopo una lunga giornata di riflessioni il club friulano ha deciso di cambiare. ​Domenica a Marassi contro il Genoa ci sarà il suo vice Luca Gotti, già in panchina a Torino in occasione della squalificata del croato. Sarà però una soluzione di una giornata, l'Udinese in queste ore è a caccia del sosituto. Dopo il no di Gattuso, la famiglia Pozzo sta valutando i profili di Prandelli, Colantuono, Marino e Guidolin, attualmente commentatore tv a Dazn, ancora molto legato all'Udinese.

13.10 ESONERATO TUDOR, E' UFFICIALE - Ora è anche ufficiale: Igor Tudor non è più l'allenatore dell'Udinese. Con una nota, il club friulano ha reso noto l'esonero del manager croato: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko. La società ringrazia Tudor e Vucko per il lavoro svolto. La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento"

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