Tuttosport, la Fiorentina cala il tris e vola in zona Europa. Mentre Tudor polemizza...

All'interno di Tuttosport viene analizzata la vittoria interna della Fiorentina contro l'Udinese. Con la terza vittoria consecutiva in campionato i viola sono balzati a ridosso della Zona Europa. Nel...

All'interno di Tuttosport viene analizzata la vittoria interna della Fiorentina contro l'Udinese. Con la terza vittoria consecutiva in campionato i viola sono balzati a ridosso della Zona Europa. Nel frattempo Ribery ha vinto il premio come miglior giocatore del mese con i sottofondo i cori dei suoi tifosi. Grande entusiasmo anche fuori dallo stadio, con i tifosi che si sono ammassati attorno ai giocatori e ai dirigenti. Nel post gara l'allenatore dell'Udinese Tudor (espulso durante la gara) ha polemizzato con l'arbitro per il rosso, giudicato da lui esagerato: "Il direttore di gara è stato un po' troppo protagonista, mi aveva avvertito che se avessi continuato a protestare mi avrebbe ammonito, invece mi ha espulso".