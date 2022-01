Sentite Tudor: “Vlahovic non ha fatto meglio di Simeone, troppi rigori. Nulla di straordinario”

Parlando alla vigilia della sfida al Sassuolo, Igor Tudor ha dedicato un pensiero a Giovanni Simeone, tornato in Nazionale grazie alla super stagione con l’Hellas Verona: “Dico sempre che il capocannoniere va valutato senza rigori. Per me è stato il capocannoniere del girone d’andata, giocando nell’Hellas. È una cosa forse sottovalutata: Vlahovic quanti rigori ha tirato? Non ha fatto qualcosa di straordinario, di più. Ora c’è da continuare, deve provare ad arrivare a venti, senza però fissarsi sui numeri, perché non è la strada giusta”. Lo riporta TMW

