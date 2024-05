Tudor: “Lazio indietro rispetto a Fiorentina, Atalanta e Roma in Europa? Meno guardi gli altri e meglio è”

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Empoli. Il tecnico, alla domanda sul ritardo dei bianconcelesti nelle competizioni europee rispetto a squadre come Fiorentina, Atalanta e Roma, ha risposto:

“Sono concentrato nella mia vita da allenatore e da uomo sempre sul presente, non faccio paragoni con le altre e fare confronti non mi appartiene, non penso che porti a niente. Devi crescere giorno dopo giorno, è una sfida con te stesso come calciatore e come uomo. Se si migliora allora si raggiunge l’obiettivo, se sei bravo nel tuo lavoro si va avanti, poi si vede dove ti porta quel lavoro. Meno guardi gli altri nella vita e meglio è, si vive meglio e puoi concentrarti più su te stesso”.

