Tuttosport, sondaggi del Milan per Amrabat. Può lasciare la Fiorentina per 15-18 milioni

Il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat tornerà a Firenze solo di passaggio. Dopo l’esperienza disastrosa allo United, che aveva pagato 10 milioni di euro alla Fiorentina per il prestito oneroso, l’ex Hellas lascerà nuovamente la società viola in estate. Come riporta Tuttosport, il calciatore sarebbe finito nel mirino del Milan. Già nei giorni scorsi è stato effettuato più di un sondaggio da parte della dirigenza rossonera, soprattutto con l’agenzia che cura gli interessi di Amrabat. Per quanto emerso, specifica il quotidiano, la Fiorentina potrebbe lasciar partire il marocchino per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro.

