Sky: Il Torino ha scelto Vanoli per il dopo-Juric, niente panchina granata per Italiano

Come riportato da Sky Sport, il Torino avrebbe selezionato il prossimo tecnico per la futura stagione e non sarà Vincenzo Italiano che era stato accostato ai granata molto spesso. Infatti, il presidente Cairo avrebbe trovato un accordo con l’attuale allenatore del Venezia Paolo Vanoli. L’attuale tecnico del Venezia, impegnato nei playoff promozione con i lagunari, è stato scelto dal club granata per sostituire Ivan Juric che ha completo il suo contratto triennale che non sarà rinnovato. Ricordiamo che il Torino è ancora in corsa per un piazzamento nelle prossime coppe europee.