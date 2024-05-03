Tudor: "Giocare Atalanta-Fiorentina a fine campionato non è ne giusto e ne regolare, dobbiamo migliorare"

L'allenatore della Lazio Igor Tudor si è espresso in conferenza stampa sul possibile recupero di Atalanta-Fiorentina a fine campionato

L'allenatore della Lazio Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa e si è espresso anche sul recupero della partita di Atalanta-Fiorentina, queste le sue parole: "Giocare a fine campionato non è una cosa né giusta, né regolare. Nel calcio italiano c'è tanto da migliorare su queste cose, io capisco che il calendario è complicato ma bisogna migliorare sulla regolarità di queste partite e nei modi di organizzare questi recuperi". Lo scrive Tuttomerctoweb

STAGIONE FINITA PER SOTTIL

https://www.labaroviola.com/brutte-notizie-per-sottil-frattura-scomposta-del-terzo-distale-della-clavicola-sinistra-stagione-finita/251706/