Tudor: “Contro la Fiorentina tante assenze, ma dobbiamo fregarcene e fare un grande match”

“Ci gira un po’ di così, c’è qualche infortunio e va valutato Barak che ci manca da un po’ di partite”. Non un momento idilliaco per il Verona, tra infortuni e qualche episodio sfortunato. Non cerca però alibi Igor Tudor, che guarda già avanti dopo il k.o. contro il Torino: “Dobbiamo fare una grande partita contro la Fiorentina senza alibi, cercando di chiudere bene l’anno. Ci saranno stanchezza e assenze, ma non deve fregarcene niente”. Lo riporta Tuttomercatoweb

