La Lazio è vicina alla rottura con Tudor: i biancocelesti si inseriscono per Palladino come suo successore

Dopo pochi mesi l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio potrebbe essere terminata. La decisione dovrebbe arrivare a breve con l’allenatore e la squadra che hanno molte divergenze. Ad oggi ci sono differenze di vedute tecniche e sulla programmazione. Per questo motivo si dovrebbe arrivare alla rottura tra il tecnico e la società con il mancato rinnovo di Kamada come goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Lazio è all’opera per soffiare Palladino alle altre squadre che si sono inserite per il campano, tra cui la Fiorentina.