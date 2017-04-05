Dalla Turchia: Tudor vuole Kalinic, ma il Galatasaray non ha i soldi...

Il quotidiano FutbolArena riferisce oggi che Igor Tudor, attuale tecnico del Galatasaray ed ex Juve (fra gli altri) avrebbe richiesto Nikola Kalinic per rinforzare l'attacco della prossima stagione. I...

Il quotidiano FutbolArena riferisce oggi che Igor Tudor, attuale tecnico del Galatasaray ed ex Juve (fra gli altri) avrebbe richiesto Nikola Kalinic per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Il problema però è che il club turco non versa in acque floride dal punto di vista economico e, ad oggi, sembra difficile che possa affrontare l'enorme esborso economico che la Fiorentina richiede per privarsi del croato.