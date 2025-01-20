Gazzetta: “Palladino all’ultima spiaggia contro la Lazio. Tudor e Sarri i nomi pronti in casa Fiorentina”

Ieri nessun intervento a gamba tesa di Pradè. Ma presto può arrivare il ribaltone

Alcuni voci, secondo La Gazzetta dello Sport, vedrebbero Raffaele Palladino all'ultima spiaggia. E dopo la Lazio sarebbero pronti i nomi di Igor Tudor,spesso usato a stagione incorso o addirittura Maurizio Sarri. In settimana la Fiorentina aveva ribadito la fiducia al tecnico. E ieri nessun intervento a gamba tesa da parte del ds Daniele Pradè.

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