Pedullà rivela: “Tudor potrebbe andare via dalla Lazio e nel caso ha Italiano come primo obiettivo”

Igor Tudor ha cercato di fare il massimo per la Lazio. La media punti in campionato è discreta, ma ha perso l’unico derby che non doveva perdere, non si è qualificato per la finale di Coppa Italia e sui cambi spesso è stato un disastro. La Lazio intende andare avanti con Tudor, titolare di un contratto fino al 2025, ma sappiamo anche che diversi calciatori sono scontenti (Guendouzi vuole andar via senza alcun tipo di dubbio), altri non rientrano più nei piani (Lazzari in testa, a parte Luis Alberto) e su altri (Isaksen) la Lazio vorrebbe puntare, mentre l’attuale allenatore non è della stessa idea.

Quindi, ci sarà un vertice per parlare di mercato: se si arriverà a una quadratura che soddisfi tutti bene, altrimenti non è da scartare un addio anticipato. In caso di ribaltone, la Lazio valuterebbe altri profili a partire da Vincenzo Italiano (che piace moltissimo e che in passato era stato vicino al club biancoceleste) e senza escluderne altri (Palladino se sarà ancora libero). Sergio Conceicao? Ama la Lazio, ma dopo l’addio annunciato al Porto ha una trattativa bene avviata con l’Olympique Marsiglia. Tuttavia ora priorità al vertice con Tudor: andare avanti è una reciproca necessità, ma a condizione che ci sia totale convergenza di idee. Lo scrive Alfredo Pedullà.

