Tudor fiero: "Contro la Fiorentina a Firenze hanno sofferto tutti come cani, noi dovevamo stare 0-2"

Igor Tudor è felice della prestazione della squadra a fine partita, ne ha parlato in conferenza stampa dopo la gara

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina, queste le parole del tecnico del Verona:

"I nostri attaccanti sono tre giocatori forti, poi l'allenatore indica solo la via. Abbiamo fatto una grande gara, il primo tempo dovevamo stare 2-0 noi, a Firenze vengono squadre più forti di noi e soffrono come cani, noi oggi non lo abbiamo fatto. Sono contento, se c'era una squadra che doveva vincere questa era il Verona. Abbiamo retto bene il secondo tempo, ci sta di soffrire, Ceccarini se dava a Lasagna andava in porta, nel secondo tempo siamo stati spesso ad un passaggio dal gol. Caprari faceva fatica a prendere Torreira.

La Fiorentina ha perso qualcosa per colpa di mercoledi ma è stato anche merito nostro, è stata una bella battaglia, un pari ci sta e lo prendiamo volentieri, ho visto tutte la partite della Fiorentina, hanno sempre sofferto tutti qui. La squadra viola ha giocatori forti. Simeone? E' sempre stato straordinario"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

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