Nazione: “Vanoli non sarà il futuro della Fiorentina, l’addio è possibile. Spunta Tudor”

Il caso allenatore. La posizione di Vanoli è precaria. Non ci sono dubbi. E comunque sia, Vanoli non rappresenterà la Fiorentina del futuro. Dunque, Paratici anche in base ai prossimi risultati (diciamo Cremonese e Lazio) dovrà decidere che fare con Vanoli. Lasciare lui in panchina (fino a salvezza raggiunta o meno). Sostituirlo subito, con un traghettatore (e quindi con un terzo allenatore a libro paga della società, dopo Pioli e appunto Vanoli) e iniziare a cercare il tecnico del futuro. Infine provare a convincerlo (magari Paratici tenterà lo stesso anche con Pioli) a raggiungere una transazione, liberare subito il parco allenatori per ingaggiare l’allenatore per la salvezza e per il futuro (l’unico libero sarebbe Tudor). Una partita a scacchi terribile. Lo riporta La Nazione.