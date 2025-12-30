30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Vanoli non sarà il futuro della Fiorentina, l’addio è possibile. Spunta Tudor”

Verona coach Igor Tudor sits on the bench prior to the Serie A soccer match between Hellas Verona and Juventus, at the Verona Bentegodi stadium, Italy, Saturday, Oct. 30, 2021. (Paola Garbuio/LaPresse via AP)

Rassegna Stampa

Nazione: “Vanoli non sarà il futuro della Fiorentina, l’addio è possibile. Spunta Tudor”

Redazione

30 Dicembre · 09:20

Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 09:20

TAG:

FiorentinatudorVanoli

Condividi:

di

Paratici dovrà prendere una decisione sull'allenatore

Il caso allenatore. La posizione di Vanoli è precaria. Non ci sono dubbi. E comunque sia, Vanoli non rappresenterà la Fiorentina del futuro. Dunque, Paratici anche in base ai prossimi risultati (diciamo Cremonese e Lazio) dovrà decidere che fare con Vanoli. Lasciare lui in panchina (fino a salvezza raggiunta o meno). Sostituirlo subito, con un traghettatore (e quindi con un terzo allenatore a libro paga della società, dopo Pioli e appunto Vanoli) e iniziare a cercare il tecnico del futuro. Infine provare a convincerlo (magari Paratici tenterà lo stesso anche con Pioli) a raggiungere una transazione, liberare subito il parco allenatori per ingaggiare l’allenatore per la salvezza e per il futuro (l’unico libero sarebbe Tudor). Una partita a scacchi terribile. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio