Pedullà: “Situazione Tudor difficile. In caso di partenza, Lazio pronta a puntare su Sarri o Italiano (vicino al Bologna)”

Da alcuni giorni sembra che Tudor e la società biancoceleste non vadano molto d’accordo, così la Lazio si sta muovendo in cerca di un possibile sostituto per la propria panchina. Secondo Alfredo Pedullà, se dovesse Tudor dovesse lasciare la capitale italiana, i possibili rimpiazzi sarebbero Vincenzo Italiano (se non firmerà con il Bologna che sta spingendo molto per l’ormai ex Fiorentina), Maurizio Sarri oppure un outsider.

Situazione #Tudor sempre difficile, le valutazioni continueranno. In caso di ribaltone, serviranno altri confronti, da non escludere (come già anticipato): #Italiano (se non avrà firmato con il #Bologna in pressing), #Sarri o un outsider. Dipende dalla tempistica e da chi sarà… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 3, 2024

