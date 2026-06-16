Sportmediaset annuncia: "La Juventus farà un altro tentativo per trattenere Vlahovic a Torino"

L'attaccante serbo potrebbe restare in bianconero se Carnevali troverà un accordo

Il caso di mercato più rovente dell'estate resta apertissimo. La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus, infatti, è un'ipotesi tutt'altro che tramontata. Eppure, dopo il faccia a faccia del 3 giugno, la rottura sul prolungamento sembrava aver decretato la separazione dal centravanti serbo, il cui legame formale con il club scade proprio a fine giugno. A rimescolare le carte in tavola nelle ultime due settimane è intervenuto un colpo di scena societario: l'avvicendamento tra Comolli e Carnevali alla guida della dirigenza. Questo cambio di guardia non amplia il budget dei bianconeri, ma introduce una netta sterzata strategica che potrebbe favorire una clamorosa riconciliazione.

Il tema è stato al centro dei colloqui in Versilia tra l'ex dirigente neroverde e Luciano Spalletti, e rappresenta la patata bollente principale sulla scrivania di Carnevali, che da oggi si insedia ufficialmente nel quartier generale della Continassa. Il tecnico toscano considera il bomber del 2000 l'elemento ideale per il proprio scacchiere, preferendolo nettamente a profili come Sorloth o a un innesto come Kolo Muani. Dal canto suo, l'attaccante deve fare i conti con un mercato stagnante: nessun top club straniero si è ancora fatto avanti concretamente con il padre-procuratore Milos. Se il calciatore decidesse di rivedere al ribasso le proprie pretese, la società di Torino potrebbe spingersi fino a un tetto di 8 milioni di euro complessivi a stagione, contando i vari premi di rendimento. Il vero ostacolo rimane però la tempistica del nuovo accordo: l'entourage di Vlahovic propone un rinnovo di soli due anni, una formula che non convince la Juventus poiché tra un anno esatto il club si ritroverebbe nella medesima situazione di debolezza contractuale, rischiando di perdere il proprio patrimonio a costo zero dodici mesi più tardi. Proprio per sbrogliare questa matassa, Carnevali convocherà a breve gli agenti della punta per un definitivo aut-aut: un ultimo faccia a faccia decisivo per sancire la svolta definitiva o la rottura totale.