Il nuovo direttore generale della Juventus Comolli scarica Vlahovic: “Qualcosa non ha funzionato”

L’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è diventato un caso molto spinoso per la Juventus, a confermarlo anche il nuovo direttore generale del club bianconero. Vlahovic infatti è in scadenza di contratto e la Juventus vorrebbe cederlo per non pagargli il pesantissimo stipendio da 12 milioni di euro previsto nell’ultimo anno di contratto. Ma nonostante la Juventus sia costretto a venderlo a prezzo di saldo visto il contratto in scadenza fin qui per Vlahovic si è fatto avanti solo il Fenerbahce, destinazione non gradita dallo stesso attaccante,

Nella conferenza stampa di presentazione il nuovo DG della Juventus Comolli nonostante le parole diplomatiche non ha nascosto una certa delusione per il rendimento di Vlahovic a Torino: “Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e voglio parlargli per sapere cosa ha in mente. Lui è un top player, qualcosa non ha funzionato, mi rendo conto non sia abbastanza, non so di chi siano le colpe. Devo parlare con il giocatore e capire, non c’è dubbio che sia un top player. Bisogna capire quali sono le sue intenzioni”. Insomma l’avventura di Vlahovic a Torino è stata un flop sia per il calciatore che per la Juventus