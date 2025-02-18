La Juventus voleva scaricare Vlahovic già a gennaio: possibile partenza in estate, priorità a Kolo Muani

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto. L'attaccante serbo, ex Fiorentina, ha visto il suo posto da titolare occupato dal nuovo arrivato Randal Kolo Muani, che in sole 4 partit...

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto. L'attaccante serbo, ex Fiorentina, ha visto il suo posto da titolare occupato dal nuovo arrivato Randal Kolo Muani, che in sole 4 partite di Serie A ha già messo a segno 5 gol e un assist. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus sta valutando come trattenere l'attaccante francese a Torino anche dopo la scadenza del prestito secco dal PSG, rendendo la situazione di Vlahovic più complicata e spingendo il club a considerare un suo possibile addio nel mercato estivo, vista la sua attuale condizione contrattuale.

La Juventus già a gennaio aveva pensato di cedere il numero 9 bianconero, considerando ben 2 piste straniere: la prima riguarda il PSG, con un ipotetico scambio Vlahovic-Kolo Muani, poi non concretizzatosi. Anche perché alla fine l'attaccante francese è arrivato a Torino, mentre l'ex viola è rimasto. La seconda pista era quella saudita, con l'Al-Nassr che si era fatta avanti, sondando il terreno mediante degli intermediari. Tale ipotesi, però, era stata scartata da Vlahovic che avrebbe voluto continuare a giocare in Europa.

Il contratto di Vlahovic scadrà il 30 giugno 2026, ma l'attaccante potrebbe decidere di non rinnovare per cercare di liberarsi a parametro zero. La Juventus sta valutando l'ipotesi di una cessione anticipata, considerando anche il peso dell'ingaggio dell'ex giocatore della Fiorentina, che ammonta a 12 milioni netti a stagione. Vlahovic sarà dunque messo sul mercato a giugno, in attesa di offerte da parte di altri club interessati.