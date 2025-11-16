Sonetti: “La gestione di Vlahovic è stata sbagliata, lui è uno degli attaccanti europei migliori”

A Tuttomercatoweb l’ex tecnico di Ascoli e Cagliari Nedo Sonetti ha parlato del grande ex di sabato, Dusan Vlahovic che si è infortunato con la sua Nazionale e potrebbe non farcela per sfidare i viola: “La Juventus non è da Scudetto e non credo rientri nella lotta con Napoli, Inter e Milan che le restano davanti, ha preso un buon allenatore come Spalletti capace di dare una scossa nonostante abbia fatto male con l’Italia e credo che farà molto bene.”

Su Vlahovic: “Non lo stanno gestendo al meglio, si tratta di un giocatore fortissimo che rientra tra i migliori bomber a livello europeo, ma non sta rendendo come potrebbe. Va sollecitato e diventerà molto importante per la squadra, lui è sensibile ma qualche urlaccio lo potrebbe aiutare.”