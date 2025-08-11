11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:07

Vlahovic fa infuriare i tifosi della Juventus in un amichevole: “Il calciatore più scarso della nostra storia”

Redazione

11 Agosto · 12:15

Aggiornamento: 11 Agosto 2025 · 12:15

JuventusVlahovic

Ieri è andata in scena un amichevole tra Juventus e Borussia Dortmund vinta dai bianconeri per 1-2 grazie alla doppietta di Cambiaso. Tuttavia nonostante l’ottimo risultato sui social a fine partita è esplosa la rabbia dei tifosi della Juventus. A far scatenare i tifosi della Juventus è stato Vlahovic. L’ex Fiorentina infatti al 92esimo ha preso un pallone al limite dell’aerea e ha tentato una conclusione di destro. Il risultato è stato pessimo con il pallone che è rotolato lentamente lontanissimo dalla porta di Kobel. Immagine che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus che sui social si sono scatenati contro Dusan.

C’è chi se l’è presa con il suo stipendio: “12 milioni l’anno signori.” Altri che senza pensarci due volte hanno sentenziato: “Il calciatore più scarso a vestire la maglia della Juventus.” Insomma Vlahovic non sta lasciando un grande ricordo di sè a Torino, eppure qualche anno fa la sua carriere prometteva ben altro

