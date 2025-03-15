Bernardeschi critica la Juventus: "Gestione Vlahovic? Dal punto di vista societario per me un errore"

La Juve non sta valorizzando un suo capitale

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi ha strigliato la Juventus su Vlahovic: “Dispiace vedere un capitale che non gioca per motivi un po' tattici, un po' tecnici e un po' societari. Credo che la sua situazione dipenda da una combinazione di queste tre cose. E un giocatore forte, un professionista serio e la Juventus non sta valorizzando un suo capitale, facendo giocare uno, Kolo Muani, che è solo in prestito. Dal punto di vista societario lo considero un errore”.