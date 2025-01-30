TMW: "Vlahovic è un separato in casa, cessione certa in estate al PSG o in Premier"

Il serbo che aveva spinto fortemente per andare a Torino è sempre più lontano dalla Juventus ed in estate se ne andrà

Il futuro di Dusan Vlahovic è tutt'altro che scritto. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale l'attaccante serbo è ormai diventato un separato in casa per la Juventus. Partito titolare ieri sera in Champions League nella partita casalinga che ha visto i bianconeri perdere 0-2 col Benfica nell'ultima giornata della fase campionato, l'ex Fiorentina ha un ricchissimo contratto fino al 30 giugno 2026 e non chiederà la cessione a meno che non sia la Juve a uscire allo scoperto per metterlo sul mercato.

"Tira aria di divorzio in estate", scrive oggi il quotidiano romano su classe 2000. È ormai improbabile che succeda qualcosa in questa finestra di mercato invernale, visto che finora sono arrivati solamente timidi sondaggi, ma Vlahovic in Premier League può interessare per esempio al Liverpool e all'Arsenal. Occhio anche allo scenario Paris Saint-Germain: mister Luis Enrique non ha un centravanti di ruolo e alla Juve il suo PSG ha appena prestato l'attaccante Randal Kolo Muani.

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