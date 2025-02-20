Juve pronta a liberarsi di Vlahovic, dalla Spagna: "Atletico Madrid su di lui per affiancarlo ad Alvarez"

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus si complica ulteriormente. A gennaio è arrivato Kolo Muani, che di certo si è preso la scena mettendo a referto ben 5 gol e un assist in 4 partite. Questo...

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus si complica ulteriormente. A gennaio è arrivato Kolo Muani, che di certo si è preso la scena mettendo a referto ben 5 gol e un assist in 4 partite. Questo ha di fatto fatto scalzare il numero 9 dal ruolo di titolare, costringendolo spesso a sedersi in panchina. L'ex Fiorentina sembra sempre più vicino a lasciare Torino, alla ricerca di una squadra che gli offra più opportunità di gioco.

Il futuro di Vlahovic potrebbe quindi decidersi in estate, anche perché la Juventus potrebbe essere tentata di liberarsi di un ingaggio così pesante (12 milioni netti annui). Secondo El Nacional, portale spagnolo, l'attaccante serbo è molto apprezzato dall'Atletico Madrid di Simeone, che cerca un attaccante da affiancare a Julian Alvarez. I colchoneros sarebbero disposti a offrire circa 60 milioni per cercare di convincere la Juventus a cederlo, vedendolo come un rinforzo importante per il proprio attacco.