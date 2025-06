La Gazzetta dello Sport riporta: “Vlahovic vuole andare a scadenza e blocca il mercato della Juventus”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il matrimonio tra Vlahovic e la Juventus si sta per rompere, infatti il giocatore non avrebbe intenzione di accettare nessuna proposta di revisione del contratto e non accetterebbe nessun trasferimento altrove per alleggerire le casse bianconere di un ingaggio astronomico che, in questa stagione, salirebbe a 12 milioni. Il serbo ha declinato ogni offerta giunta a Torino proveniente soprattutto dalla Turchia con Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas che hanno provato a portarlo via senza successo.

Il bomber serbo sta bloccando l’intero mercato bianconero soprattutto in attacco con i bianconeri che non possono muoversi per acquistare il canadese David svincolato dai francesi del Lilla. La sensazione è che Vlahovic voglia restare alla Juventus fino alla scadenza tra un anno per poi scegliere la sua prossima squadra senza influenze esterne, ma quello che è chiaro è che tutto l’amore che aveva sbandierato per la Juventus nel gennaio del 2022 è evaporato in fretta tanto da ripetere lo stesso procedimento che voleva applicare quando era alla Fiorentina e nemmeno l’incontro tra Comolli e il procuratore Ristic sembra servire realmente a qualcosa.