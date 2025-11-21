Tuttosport su Vlahovic: “Il giocatore non ha recuperato totalmente, va verso la panchina dall’inizio”

Secondo quanto riportato da Tuttosport in uscita oggi, il grande ex della sfida di domani Dusan Vlahovic potrebbe seriamente partire dalla panchina dopo il problema all’adduttore accusato con la Serbia, infatti le risposte fisiche date dal giocatore non sono state ottimali negli ultimi giorni e il tecnico Spalletti non lo vorrebbe rischiare anche perché in settimana ci sarà la trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt in Champions.

Vlahovic è il titolare per Spalletti perché le gerarchie sono state subito chiare dato che David e Openda sono stati relegati tra le riserve dietro all’ex bomber viola, ma potrebbero avere una possibilità iniziale al Franchi. Vlahovic ha fatto tutti gli esami clinici del caso e non sono state riscontrate lesioni, però il giocatore non è stato recuperato a pieno, sicuramente verrà convocato ma è difficile vedergli fare 90 minuti.