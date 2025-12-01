Vlahovic KO: "lesione di alto grado della giunzione dell’adduttore, rischia 3/4 mesi di stop"

Arriva il comunicato ufficiale sulle condizioni di Dusan Vlahovic. L'attaccante rischia un lunghissimo stop

La Juventus perde Dusan Vlahovic per infortunio: ufficiale una lesione di alto grado dell'adduttore sinistro. Questo il bollettino medico della Juventus sulle condizioni dell'attaccante serbo, ex Fiorentina: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

Vlahovic dovrà scegliere se operarsi o seguire una terapia conservativa. Dipenderà dai consigli dei professionisti, e anche dalle sue valutazioni. Per fare esempi recenti, in casa Napoli due giocatori che hanno subito un infortunio molto simile a quello del serbo. De Bruyne e Anguissa hanno scelto due strade opposte. Ogni caso è diverso dall’altro.

Secondo le prime valutazioni degli esperti sarà difficile rivedere in campo il classe 2000 non prima di 3/4mesi. Per Vlahovic, infine, questo infortunio difficilmente metterà a rischio la presenza dell'attaccante bianconero nel match di ritorno contro la sua ex squadra: sfida in programma il 17 maggio 2026, sfida valida per la 37° giornata di campionato. Lo riporta TMW.