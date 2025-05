Domani l’ultima partita di Vlahovic allo Juventus Stadium: il fallimento è segnato e verrà scaricato

Sarà l’ultima partita allo Stadium di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus? È un po’ la domanda che serpeggia fra gli ambienti della squadra bianconera: che siano addetti ai lavori o tifosi, è giusto e lecito porsi questo quesito. Il centravanti serbo, dopo qualche problema fisico, è tornato a disposizione di Igor Tudor e sarà una delle armi pronte a essere utilizzate dal tecnico croato, in vista della sfida contro l’Udinese di domenica sera e del match contro il Venezia dell’ultima giornata. Due sfide assolutamente decisive nella lotta verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, tramite quel 4° posto in campionato divenuto traguardo assolutamente alla portata dei bianconeri, nonché fondamentale dal punto di vista sia sportivo che economico per l’annata che sarà.

Ma nella prossima stagione, Vlahovic ci sarà? Non è una novità che l’attaccante ex Fiorentina e la Vecchia Signora siano ormai decisamente distanti, contrattualmente parlando. Vlahovic ha un contratto con la Juventus valido sino al 30 giugno 2026 e a incominciare dalla prossima stagione percepirà un ingaggio pari a 12 milioni di euro netti. Uno scenario inevitabile, a meno che i bianconeri – eventualità sempre più da prendere in considerazione – non decidano ciò che, attualmente, tutti si aspettano: cedere l’attaccante serbo nella prossima finestra di mercato estiva. Una possibilità concreta, anche alla luce dell’alto peso a bilancio di Vlahovic nell’annata 2025/26. Ma non è solo una questione economica: il serbo non ha fornito quelle garanzie tecnico-tattiche che da un attaccante del suo livello ci si aspettava. Motivo che porta la dirigenza juventina a sondare il mercato delle punte, con il nome di Victor Osimhen sempre in auge per il futuro.

Ma da quale valutazione parte la Juventus? I bianconeri sono assolutamente consapevoli che il prezzo di Vlahovic – tra prestazioni incolori e una scadenza di contratto che si avvicina giorno dopo giorno – non potrà mai essere paragonabile a quanto speso per prelevarlo dalla Fiorentina (una cifra, bonus compresi, che si avvicina agli 80 milioni di euro). Ma, per non generare una minusvalenza, la Vecchia Signora prenderà in considerazione solamente offerte che saranno superiori ai 20 milioni, con una valutazione del giocatore che partirà intorno ai 40/45 milioni. Va chiarito, comunque, che molto dipenderà anche dalla volontà del serbo (che ha già rifiutato ben tre proposte di rinnovo per spalmare il suo stipendio), il cui ingaggio rischia di essere un ostacolo importante per una possibile cessione in estate.

Infine, va considerato anche un altro fattore: chi si può permettere Vlahovic in giro per l’Europa? E chi presenterà un’offerta? La Premier League, Arsenal e Chelsea in primis, senza dimenticare il Manchester United, è un campionato che attira il serbo. Negli ultimi giorni sono riemersi anche possibili accostamenti verso l’Atletico Madrid, così come al Fenerbahce. Ma allo stato attuale dei fatti, la Juventus non ha ricevuto alcuna offerta concreta per Vlahovic. Sono rumors interessi, giochi fra le parti, lavoro da parte di intermediari e procuratori. Sarà un’estate calda per Vlahovic e la Juventus, in attesa di capire se domenica sera sarà la sua ultima apparizione con la maglia bianconera. Lo scrive Calciomercato.com