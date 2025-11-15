Gazzetta: Problema muscolare per Vlahovic, escluse lesioni ma è in dubbio per Fiorentina-Juve

Problema muscolare per Dusan Vlahovic nel ritiro della Serbia: escluse lesioni muscolari ma il centravanti è in dubbio per sabato prossimo
L’allarme arriva dal ritiro della Serbia: l’attaccante ha accusato un problema muscolare dopo la gara con l’Inghilterra, niente lesioni ma dovrà stare a riposo. Non si esclude il ritorno anticipato a Torino.
Vlahovic dovrà stare a riposo almeno 2-3 giorni: probabilmente resterà in nazionale, però non è escluso un rientro anticipato a Torino. Al ritorno alla Continassa, anche in base alle sensazioni di Dusan, la Juventus deciderà se ripetere o meno i test medici.
Vlahovic aveva già rischiato di saltare il derby contro il Torino per un fastidio alla schiena, però alla fine aveva stretto i denti. L’affaticamento di per sé non è un problema grave, ma il tempo stringe: i bianconeri saranno protagonisti in casa della Fiorentina tra settimana, sabato prossimo (22 novembre) come riportato dalla Gazzetta dello Sport.