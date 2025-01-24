Vlahovic è ormai al capolinea della sua esperienza bianconera: un flop sotto ogni aspetto

Il serbo, che aveva spinto fortemente per andare alla Juventus, ora non sarebbe più gradito dalla società bianconera

L'attaccante serbo della Juventus ed ex Fiorentina, Dusan Vlahovic, è sempre più lontano dalla società torinese. Infatti, l'arrivo di Kolo Muani alla Juve e il contratto in scadenza non rinnovato sono tutti segnali di un amore quasi giunto al capolinea. Vlahovic è stato messo fuori da Motta sia contro il Milan che con il Brugge avendo giocato solo 21 minuti in due partite pur non avendo un altro centravanti in rosa. Adesso con l'arrivo di Kolo Muani, il serbo rischia di scivolare indietro nelle gerarchie visto che lo stesso allenatore non lo ritiene ideale per la sua idea di calcio e gli ha preferito anche Nico Gonzalez fuori ruolo. Di conseguenza, la società lo sta spingendo ai margini visto che l'ingaggio che percepisce di 12 milioni appare davvero proibitivo con il serbo che non intende abbassarselo. Si tratterebbe di un fallimento economico e sportivo notevole costato 130 milioni complessivi (86 di cartellino con 45 di ingaggio versati), un flop clamoroso che ha dato pochi frutti rispetto a quanto dichiarato due anni fa dopo che fu strappato alla Fiorentina.

Fonte: Panorama

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