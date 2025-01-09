Monza-Fiorentina? I cori razzisti contro Vlahovic fanno saltare la trasferta ai viola 

Trasferta vietata ai tifosi viola residenti a Firenze e provincia

La partita Monza-Fiorentina, in programma lunedì alle 20.45, sarà vietata ai tifosi viola residenti a Firenze e provincia. La decisione, stabilita dalla prefettura di Monza tramite il Decreto Prefettizio n. 618 del 7 gennaio, riguarda tutti i settori dello stadio. Il divieto segue episodi di cori razzisti intonati da alcuni tifosi della Fiorentina contro Dusan Vlahovic durante Juventus-Fiorentina, che hanno portato a una multa di 20 mila euro per il club e alla limitazione per la trasferta di Monza.

I tifosi della Fiorentina residenti in altre province o regioni potranno acquistare i biglietti. Questo provvedimento si aggiunge a precedenti sanzioni per episodi simili, come i divieti per le trasferte europee di Conference League, conseguenza di disordini e lanci di fumogeni. Recenti episodi di cori razzisti sono stati registrati anche nella partita casalinga contro il Napoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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