La Juve le prova tutte per liberarsi di Vlahovic, gli proporrà la risoluzione consensuale del contratto

La Juventus le sta provando tutte per liberarsi di Dusan Vlahovic e soprattutto del suo pesante ingaggio da 12 milioni netti per la prossima stagione. Infatti come rivelato ieri da Di Marzio la Juven...

La Juventus le sta provando tutte per liberarsi di Dusan Vlahovic e soprattutto del suo pesante ingaggio da 12 milioni netti per la prossima stagione. Infatti come rivelato ieri da Di Marzio la Juventus proporrà a Vlahovic ed ai suoi agenti la risoluzione consensuale del contratto, per non pagare così i 24 milioni lordi l'anno che spettano al bomber serbo il prossimo anno. Non è chiaro se l'ex attaccante della Fiorentina accetterà o meno di rinunciare al suo ingaggio per il prossimo anno, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la Juventus. Quello che è certo è che l'operazione Vlahovic per la Juventus è stata un bagno di sangue