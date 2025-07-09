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La Juve le prova tutte per liberarsi di Vlahovic, gli proporrà la risoluzione consensuale del contratto

La Juventus le sta provando tutte per liberarsi di Dusan Vlahovic e  soprattutto del suo pesante ingaggio da 12 milioni netti per la prossima stagione. Infatti come rivelato ieri da Di Marzio la Juven...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2025 11:53
La Juve le prova tutte per liberarsi di Vlahovic, gli proporrà la risoluzione consensuale del contratto -
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La Juventus le sta provando tutte per liberarsi di Dusan Vlahovic e  soprattutto del suo pesante ingaggio da 12 milioni netti per la prossima stagione. Infatti come rivelato ieri da Di Marzio la Juventus proporrà a Vlahovic ed ai suoi agenti la risoluzione consensuale del contratto, per non pagare così i 24 milioni lordi l'anno che spettano al bomber serbo il prossimo anno. Non è chiaro se l'ex attaccante della Fiorentina accetterà o meno di rinunciare al suo ingaggio per il prossimo anno, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la Juventus. Quello che è certo è che l'operazione Vlahovic per la Juventus è stata un bagno di sangue

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