Pistocchi: “Vlahovic svillaneggiato tutta l’estate, ora salva la Juve. E se fosse tornato quello della Fiorentina?”

È tornato il Vlahovic che fece 17 gol in 19 partite alla Fiorentina? Dipenderà molto da come giocherà la Juve

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo e opinionista tv, tramite il proprio profilo X, ha sottolineato la prestazione di Dusan Vlahovic che ha salvato la Juventus dalla prima sconfitta stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund. Nel farlo, ha ricordato il periodo in cui l'attaccante ha passato vestendo la maglia della Fiorentina:

"Tra le storie incredibili che il calcio ci propone oggi c’è quella di Dusan Vlahovic: svillaneggiato per tutta l’estate, invitato a lasciare il club, offerto a destra e a manca, sta tenendo a galla la Juve con i suoi gol, 1 contro Genoa e Parma, 2 contro il Borussia Dortmund, più l’assist a Kelly per il gol del 4-4. È tornato il Vlahovic che fece 17 gol in 19 partite alla Fiorentina? Dipenderà molto da come giocherà la Juve: contro l’Inter non ha fatto niente di rilevante, contro il Borussia è stato devastante. Il suo limite è la gestione della palla, che si evidenzia quando la sua squadra domina il gioco con il possesso, il suo pregio è la progressione a campo aperto e un piede sinistro potente e preciso. È un fuoriclasse? Probabilmente no, però è un buonissimo attaccante, e non è detto che i nuovi acquisti della Juve gli siano superiori. E se alla fine fosse proprio lui il 9 titolare?"