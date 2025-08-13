Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic va via a zero, a Firenze cominciano a ridere sotto i baffi"

L'attaccante serbo della Juventus è deciso a non rinunciare in anticipo al suo ingaggio e resterà in bianconero

Ormai sotto gli occhi di tutti, Dusan Vlahovic e la Juventus sono ormai separati in casa con il serbo finito ai margini del progetto di Tudor dopo aver rifiutato il rinnovo e le varie proposte di cessione. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il bomber serbo vuole rimanere in bianconero fino al suo termine come voleva fare a Firenze quando non accettò la proposta di Commisso che poi riuscì a venderlo a gennaio proprio alla Juventus dove sempre aveva voluto andare.

Adesso il destino sembra ripetersi, infatti dopo quasi 3 anni difficili Vlahovic non intende rinunciare ai 12 milioni di ingaggio di questa stagione con un contratto che andrà a scadere solo nel 2026 di 4 anni e sarà complicato fargli cambiare idea visto che neanche le proposte arabe lo hanno scalfito ed è quasi sicuro che rimarrà a Torino. Il quotidiano chiude affermando proprio che il destino si ripete e magari ora a Firenze in molti cominciano a ridersela sotto i baffi.