Lo stadio inizia a cantare: "Thiago Motta mettici anche Vlahovic". E la regia lo inquadra in panchina

Ieri in una serata magica la Fiorentina ha vinto 3-0 contro la Juventus in una partita senza storia da quando al 15esimo minuto Robin Gosens ha sbloccato la partita. Da lì in poi è stato tutto in disc...

Ieri in una serata magica la Fiorentina ha vinto 3-0 contro la Juventus in una partita senza storia da quando al 15esimo minuto Robin Gosens ha sbloccato la partita. Da lì in poi è stato tutto in discesa con una Juve incapace di reagire annichilita da una Fiorentina cinica e spietata per tutti i 90 minuti. Partita che se possibile ha acceso ancora di più lo stadio già carico di suo per l'avversario, come dimostrato dalla coreografia, ma poi ancora di più esaltato dalla prestazione degli uomini di Palladino che hanno regalato sicuramente una serata storica ai tifosi della Fiorentina.

In questo clima di festa però non è passata inosservata l'assenza dal campo di Dusan Vlahovic lasciato in panchina per tutti e 90 i minuti da Thiago Motta. Così sul finale di partita i tifosi della Fiorentina hanno iniziato a cantare diversi cori dal: "Dusan Vlahovic dov'è?" Fino a: "Thiago Motta mettici anche Vlahovic" con la regia che puntualmente ha inquadrato l'attaccante Serbo sconsolato in panchina.

Immagini che sicuramente hanno contribuito a rendere più dolce la vittoria della Fiorentina per tutti i tifosi della Fiorentina che hanno visto queste immagini