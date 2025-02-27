Insulti razzisti, offese e minacce di morte a Vlahovic dai tifosi della Juventus: "Bidone torna a Firenze"
L'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia ha scatenato insulti e minacce contro Dusan Vlahovic dagli stessi tifosi bianconeri
A cura di Redazione Labaroviola
27 febbraio 2025 11:11
Non è stata digerita dai tifosi della Juventus l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Empoli. Nel mirino dei tifosi bianconeri ci è finito Dusan Vlahovic che è stato colpevole anche di aver sbagliato il primo rigore. Sul suo profilo Instagram, dopo la partita, si sono riversati tanti supporters della Juventus che in preda dalla rabbia lo hanno riempito di insulti, offese, frasi razziste e anche augurio di morte. Tra questi qualcuno gli diceva anche di tornare alla Fiorentina. Ecco solo alcuni dei commenti indirizzati a Vlahovic sul suo profilo Instagram: