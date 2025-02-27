Insulti razzisti, offese e minacce di morte a Vlahovic dai tifosi della Juventus: "Bidone torna a Firenze"

L'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia ha scatenato insulti e minacce contro Dusan Vlahovic dagli stessi tifosi bianconeri

A cura di Redazione Labaroviola 27 febbraio 2025 11:11

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