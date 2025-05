Italiano su Vlahovic: “Ricordo bene quei 6 mesi, alla Fiorentina ho allenato un giocatore fenomenale”

Il Bologna si prepara a sfidare la Juventus nel match valido per la 35ª giornata di Serie A. In conferenza stampa alla vigilia dell’incontro, Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, è tornato a parlare di Dusan Vlahovic, soffermandosi sul periodo in cui lo ha allenato in maglia viola. Queste le sue dichiarazioni:

“Io ho avuto Dusan per 6 mesi e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i gol segnati, per l’approccio che aveva… Il fatto che domani non ci sia credo che per noi sia vantaggioso perché uno come lui è sempre pericoloso. Ci sarà però Kolo Muani, un altro campione al quale dobbiamo prestare attenzione”.