Vitale realista: “La Fiorentina non è più forte dell’anno scorso. Sono fiducioso che Pioli troverà la quadra”

L’ex dirigente ha analizzato il momento della Fiorentina, dimostrandosi fiducioso sui miglioramenti della squadra di Pioli

L’ex dirigente, Pino Vitale, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare l’attuale situazione della Fiorentina: “In questo momento si stanno cercando delle soluzioni per uscire da questa situazione. Le punte fanno fatica a segnare, i centrocampisti hanno giocato bene un tempo. Ci vuole calma, domenica la prtita è delicata perché deve vincere. Le difficoltà sono legate al non avere un uomo squadra a centrocampo, ma ha diverse soluzioni come Gudmundsson, ha fatto bene a provare Nicolussi Caviglia.

Sulla posizione di Dodò sono rimasto stralunato. Sono contento che abbia ben esordito Fortini. La Fiorentina non è questa, anche se in alcune trasmissioni è passato che la Fiorentina fosse più forte dell’anno scorso. Si ha un fuoriclasse in porta e in attacco, ma non siamo migliorati a centrocampo, dove bisogna recuperare Fagioli. Come non siamo più forti dell’anno scorso, ma neanche una squadra da due punti.

L’allenatore va difeso sempre, e io credo che possa trovare la quadra, sono fiducioso. Kean non ha disimparato a giocare, secondo me ha tutto per essere un grande giocatore. Gli darei più spazio, mettendogli un giocatore che dia una mano come Gudmundsson che vedo più pronto di Fazzini. Spero che Fagioli si liberi dei problemi che ha in testa. Quando si perde, si pensa di non avere più valori, ma questi ci sono e si recupereranno”.