Vitale: “Commisso è scappato perché non voleva la contestazione. Non vedo una Fiorentina importante”

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a margine della consegna del premio Rialti al giornalista Giovanni Sardelli. Ecco il suo commento sulle ultime novità in casa viola:

“Commisso deve dire quello che vuole fare. Aver preso l’allenatore è fumo negli occhi, perché prima la società deve dire ai tifosi il suo programma. Dai primi passi che vedo non mi sembra una Fiorentina importante, perché per una Fiorentina importante dovevano prendere Sarri. A questa società dà noia avere persone con personalità, perché portano via spazio e lo spazio lo vogliono loro. Così non si può fare calcio. Commisso, dopo la fine della partita, doveva andare in conferenza stampa e dire che era deluso come tutti i tifosi e che avrebbe fatto poi una Fiorentina migliore per la prossima stagione. Invece è scappato perché non voleva la contestazione. Palladino? Ha lavorato bene, Galliani si è affidato a lui, portandolo in prima squadra. Aveva alle spalle un grande dirigente, ora vediamo che squadra gli fanno e per quali obiettivi. Quando si vincono due partite sembra genio, poi ci vuole poco per far sì che cada tutto. Nico Gonzalez? Io lo manderei via se portassero i soldi. Nico mi deve far vincere le partite come la finale, altrimenti è inutile avere grandi giocatori. Se arrivano i soldi può andare, non mi interessano i gol nelle partite come quella contro l’Atalanta“.

