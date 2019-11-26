Vitale: "Pradè va messo sotto esame. Chiesa? Commisso non lo cederà a gennaio"

Queste le parole rilasciate da Pino Vitale a Lady Radio, ex direttore sportivo dell'Empoli: "Se i viola credevano di iniziare la stagione mettendo come centravanti Boateng hanno sbagliato tutto. A que...

Queste le parole rilasciate da Pino Vitale a Lady Radio, ex direttore sportivo dell'Empoli: "Se i viola credevano di iniziare la stagione mettendo come centravanti Boateng hanno sbagliato tutto. A questo punto potevano tenere Simeone. Pedro avrà un grande potenziale ma non è pronto, lo manderei in prestito. Non penso che la squadra ha abbandonato Montella, forse i fiorentini avevano delle aspettative più alte. Sono sicuramente rimasti gli strascichi della scorsa stagione quindi i tifosi ora non perdonano nulla. Pradè deve essere sotto esame, è lui che ha costruito questa squadra insieme a Montella, i giovani che stanno facendo bene sono stati presi dalla vecchia stagione, potevano far meglio sul mercato. Lirola investimento importante, quei soldi li avrei spesi in altro modo poteva essere Venuti il titolare. Difficile migliorare il club a gennaio anche perchè la Fiorentina non gioca in Europa, giocatori importanti non riesci a prenderli. Chiesa percepisce uno stipendio sostanzioso, deve giocare bene e a fine anno dire le sue intenzioni ma solo al termine della stagione e senza muso. Giusto ambire sempre più in alto ma devi rispettare la società. Commisso non lo cederà a gennaio. Il contratto non lo prolunga pertanto a gennaio avrà ancora due anni, spetta quindi alla Fiorentina l'ultima parola".