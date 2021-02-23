Vitale: "Fino ad oggi pensavo che la viola con Prandelli potesse fare di più"

Vitale ha parlato del lavoro svolto dal tecnico della Fiorentina.

Il dirigente Pino Vitale è intervenuto a Lady Radio e ha parlato della situazione della Fiorentina in classifica: "I viola sono tranquilli adesso e continuo ad essere convinto che faranno un gran finale di campionato. Lavoro di Prandelli? Fino ad oggi pensavo che la Fiorentina potesse fare un po’ di più. Il lavoro di Prandelli dovrà valutarlo il prossimo Direttore Sportivo o lo stesso Pradè se rimane. Sarri? Mi sembra molto complicato. A lui piace allenare e sicuramente è molto innamorato della Fiorentina ma dovrebbe rinunciare a molti soldi".

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