Bucchioni: "Sarri è uno dei tecnici nel mirino della Fiorentina"

Il giornalista ha parlato del tecnico Sarri alla Fiorentina.

Il giornalista sportivo, Enzo Bucchioni, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Sarri è uno degli allenatori nel mirino della Fiorentina. Lo è già stato a Novembre, ma poi è arrivato Prandelli; ora lo è a maggior ragione dato che la violq dovrà rifondare. Con una squadra in corsa era scettico, lo scenario cambia a giugno e lui ha dato la sua disponibilità. Penso che la Fiorentina stia facendo uno screening sui possibili allenatori. Metto anche Filippo Inzaghi del Benvenuto dei possibili allenatori viola".

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