“Paratici dalla tribuna chiama Cavalletto in panchina e gli dice cosa fare. Vanoli esautorato”

Durante la trasmissione Zona Mista su RTV38, l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale ha rivelato un retroscena che riguarderebbe il dirigente della Fiorentina Fabio Paratici e il suo modo di seguire le partite allo stadio.

“Vi racconto una cosa a cui non credevo… e non fa onore a chi la fa. Da qualche partita che c’è anche Paratici allo stadio, come sappiamo, e lui dalla tribuna d’onore – dove siede anche il ‘Messia’ (si riferisce al dg Ferrari, ndr) – chiama il vice di Vanoli, Cavalletto, e ci parla, dicendogli cosa fare. Questa è una cosa che qualifica Paratici”.

“Non gli fa onore, in assoluto. Vada in panchina accanto a Vanoli, così si sa cosa fa in prima persona. Farlo dall’alto e non prendersi responsabilità non va bene: penso l’abbia fatta fuori dal vaso, ecco perché Vanoli è in così grande difficoltà”.