Vitale elogia Paratici: “Non c’è mai stato un dirigente di questo spessore e livello in passato”

Pino Vitale ha commentato l’arrivo d Paratici ai microfoni di Lady Radio: “Finalmente la Fiorentina ha un dirigente che sa di calcio dopo tanti anni. Fosse arrivato 5 anni fa, alla Fiorentina ci sarebbe ancora stato Antognoni, perché Paratici riconosce l’importanza di avere certe figure in società.

Credo che farà crescere anche Goretti e tutta la società, sperando che Giuseppe Commisso possa avere le caratteristiche per essere presidente, anche se credo abbia ancora strada da fare. Sono sicuro, però, che il suo primo interlocutore rimarrà Ferrari. In conferenza stampa ha detto delle cose ovvie per chi conosce il calcio, si è presentato bene. Non c’è mai stato un dirigente di questo spessore e livello in passato. È un uomo forte e farà il bene della Fiorentina”.