6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vitale elogia Paratici: “Non c’è mai stato un dirigente di questo spessore e livello in passato”

News

Vitale elogia Paratici: “Non c’è mai stato un dirigente di questo spessore e livello in passato”

Redazione

6 Febbraio · 16:00

Aggiornamento: 6 Febbraio 2026 · 16:00

TAG:

ACF FiorentinaParaticiVitale

Condividi:

di

Il dirigente sportivo ha espresso la sua sull’approdo di Paratici alla Fiorentina e sulle sue prime parole da nuovo ds viola

Pino Vitale ha commentato l’arrivo d Paratici ai microfoni di Lady RadioFinalmente la Fiorentina ha un dirigente che sa di calcio dopo tanti anni. Fosse arrivato 5 anni fa, alla Fiorentina ci sarebbe ancora stato Antognoni, perché Paratici riconosce l’importanza di avere certe figure in società.

Credo che farà crescere anche Goretti e tutta la società, sperando che Giuseppe Commisso possa avere le caratteristiche per essere presidente, anche se credo abbia ancora strada da fare. Sono sicuro, però, che il suo primo interlocutore rimarrà Ferrari. In conferenza stampa ha detto delle cose ovvie per chi conosce il calcio, si è presentato bene. Non c’è mai stato un dirigente di questo spessore e livello in passato. È un uomo forte e farà il bene della Fiorentina”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio