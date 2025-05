Vitale: “Commisso non accetta le critiche, ieri ha ribadito il concetto ‘Io sono io e voi non siete un c…o’ “

L’ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la conferenza stampa di fine stagione del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Parole dure quelle di Vitale, che non ha risparmiato critiche alla gestione del numero uno viola.

“Da che mondo è mondo, nel calcio esistono le critiche alle società. A lui dà noia essere criticato. Anche ieri ha ripetuto che ‘io sono io e voi non siete un ca…’i. E ci ha ridetto anche quanto pesi per lui la mancanza dello stadio”.

Vitale ha poi fatto un paragone diretto con altre realtà del calcio italiano: “Faccio presente che l’Atalanta ha rifatto il proprio impianto giocandoci dentro, ma è arrivata sempre tra i primi quattro o cinque in classifica e ha vinto l’Europa League. Per non parlare di De Laurentiis che in 14 anni ha vinto 2 campionati, è andato sei volte in Champions e tre in Europa League. Non ci vuole lo stadio, alla Fiorentina ci vuole la competenza”.

Infine, un pensiero sul valore storico e identitario del club viola: “La Fiorentina è superiore al Napoli e all’Atalanta, lo dice la storia. La passione dei fiorentini non si compra”.