Vitale: "Se Palladino arriva nono, allora va esonerato perché non possiamo fare un campionato senza coppe"

Il dirigente ha detto la sua opinione riguardo vari temi del mondo della Fiorentina con un occhio su Kean e Palladino

A Lady Radio è intervenuto l'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese Pino Vitale: "Queste due partite sono fondamentali per il futuro della Fiorentina perché se non fai punti, allora rischi seriamente di arrivare nono, mentre se vinci sei in piena corsa per la Champions. Veramente quest'anno è tutto aperto perché ci sono tante squadre in pochi punti e che hanno un livello simile, personalmente vedo la Juventus come più forte delle altre perché ha qualità maggiore e se si mette a posto, resta la favorita."

Su Kean: "A Torino son stati dei ciuchi perché ci hanno rinunciato subito quando potevano mettere una recompra a 30 e lo riprendevi, ma meglio così per noi ci mancherebbe. La clausola di 52 milioni è pericolosa e va tolta, ma lo deve fare Commisso questo discorso perché non ha dirigenti che lo possano fare. Lo chiami, ci parli e gli allunghi il contratto con un bell'adeguamento in alto per renderlo un giocatore ancora più importante. Ovviamente questo lo fai se lo vuoi tenere, se invece lo vuoi cedere perché con 52 milioni fai una plusvalenza è un altro discorso."

Su Palladino: "Se arriva ottavo è giusto che se ne vada perché è stato chiamato per andare in Europa League e se non c'entra l'obiettivo, bisogna andare oltre e ripartire da un altro profilo per l'anno prossimo. Se poi arriva sesto, allora rimane alla Fiorentina."