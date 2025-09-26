Vitale: “Bisogna ritrovare Fagioli e Gudmundsson. Palladino? Quando si va via non si devono ‘buttare gli stracci’”

L’ex dirigente Pino Vitale è intervenuto in radio per commentare le ultime relative alla Fiorentina di Stefano Pioli

L’ex dirigente, Pino Vitale, ha parlato ai microfoni di Lady Radio del momento della Fiorentina a due giorni dal derby contro il Pisa: “La partita è difficile, non soltanto perché manca da tanti anni, ma da vincere, e non perché dopo abbiamo quattro partite con squadre importanti, anzi meglio, dal momento che per rilanciarsi alla grande si deve vincere qualche scontro diretto con le squadre forti, riprendo la consapevolezza che siamo una buona squadra.

La partita con il Pisa va, però, presa con le molle, perché la Fiorentina in Toscana è la squadra da battere, ma noi gli siamo superiori. Abbiamo bisogno che Pioli ritrovi la quadra della squadra, e sono convinto che riuscirà. Vanno ritrovati due giocatori: Fagioli e Gudmundsson. Se Fagioli è questo, è giusto che che rimanga in panchina. Di Gudmundsson abbiamo bisogno delle giocate dal centrocampo in giù. La gara con il Pisa mi fa paura solo perché siamo in un momento negativo”.

Su Pioli: “Sono convinto che ritroverà la quadra. Intanto ha portato tutti a cena fuori, per far stare ancora di più insieme il gruppo. Sa dove mettere le mani, non è uno sciocco, e metterà a posto la situazione”.

Sull’italiano di Gudmundsson: “La lingua è importante, è un problema e un handicap il fatto che non la conosca”.

Sulle dichiarazioni di Palladino: “Quando si va via da un posto, non si devono buttare gli stracci. È stata un’intervista polemica, come la sottolineatura del fatto che volesse Giovane, mentre la società andò su altri. Bisogna andare dritti per la propria strada, come aveva fatto fino ad ora”.