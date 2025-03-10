Vitale: "Palladino è in confusione, dai 1,5 milioni a lui e non 2 a Sarri che sarebbe venuto di corsa"
L'ex dirigente di Lucchese ed Empoli ha detto la sua riguardo alla situazione in casa viola dopo la sconfitta di Napoli
A Lady Radio è intervenuto il dirigente Pino Vitale che ha commentato la sconfitta dei viola a Napoli: "Palladino è in confusione e come lui Pradé che prima lancia il sasso e poi nasconde la mano. Pradé ha criticato spesso il mister e non lo ha mai difeso, segno che manca unità e che il gruppo è in difficoltà. Poi lui non deve andare in conferenza a prendere per le mele la gente perché nessuno è fesso e le partite le vediamo, rimaniamo sinceri e diciamo le cose come stanno altro che bella partita o grande prestazione."
Su Mari-Valentini: "Dall'estate hai spinto per Valentini, poi arriva e lo mandi via per prendere Mari, non ha senso come ragionamento e in più devi tenere Comuzzo sempre in campo senza mai pensare di toglierlo."
Su Sarri: "Dai 1,5 milioni a Palladino e non 2 a Sarri che è un cuore viola e che sarebbe venuto subito a Firenze pure a piedi da Figline per coronare il suo sogno."